Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Landkreis Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (29.02.-01.03.2020)

Hilzingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, in der Feldbergstraße ein Gartentor. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Laut einer Zeugin habe sie am Sonntag gegen 00.45 Uhr einen lauten Knall gehört. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW handelt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

