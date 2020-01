Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim-Fridingen-Kolbingen) Versuchter Betrug durch falsche Rechtsanwälte in Afrika 30.01.2020

Mühlheim an der Donau (ots)

Verstärkt melden sich in den letzten Wochen Bürger aus dem Donautal und vom Heuberg beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, die per E-Mail oder mit Telefax durch angebliche Rechtsanwälte aus Afrika angeschrieben werden. Die vermeintlichen Rechtsanwälte geben vor, in Europa auf der Suche nach erbberechtigten Angehörigen verstorbener, schwerreich gewesener Mandanten zu sein, die in Afrika keine Erben hinterlassen hätten.

Es ist davon auszugehen, dass die Versender solcher Schreiben in Betrugsabsicht handeln. Üblicherweise führt dies bei Personen, die sich in der Hoffnung auf eine Erbschaft auf solche Angebote einlassen, zu der Forderung, Vorausgebühren auf ausländische Konten zu überweisen. Diese unter dem Begriff "Vorausgebührenbetrug" bekannte Masche ist der in Afrika organisierten Kriminalität mit der Bezeichnung "Nigeria Connection" zuzurechnen.

Themen und Tipps zum Schutz vor Straftaten werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ bereitgestellt. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941-153 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell