Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Konstanz) Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (01.03.2020)

A 81 / Autobahnkreuz Schaffhausen (ots)

Trotz Überschlag blieb am Sonntag gegen 22 Uhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der A 81 unverletzt. Der Mann befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend in Richtung Schaffhausen. Im Bereich des Autobahnkreuz Hegau war er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei überschlug sich der BMW und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste geborgen werden.

