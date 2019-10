Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst am 13. Oktober 2019

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 11.10.2019, 19:00 Uhr bis Samstag, 12.10.2019, 08:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den geparkten Pkw eines 54-jährigen Delmenhorsters in der Kleinen Schlüsselstraße, indem sie den Außenspiegel auf der Fahrerseite abrissen. Die Schadenshöhe wird auf 250,00 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 zu melden (1213010).

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12.10.2019 ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Baumstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den geparkten Firmen-Pkw einer 38-Jährigen aus Delmenhorst an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 4000,00 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04421/15590 zu melden (1213328).

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell