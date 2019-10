Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham am 13. Oktober 2019

Delmenhorst (ots)

Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Werkstatt

In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 2019 (Freitag auf Samstag) drangen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Atenser Allee in Nordenham ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, setze sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/9981-0 in Verbindung (1213100)

Diebstahl eines Fahrradanhängers

In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 2019 wurde ein Fahrradanhänger in der Heinrichstraße in Nordenham entwendet. Es handelt sich hierbei um einen auffälligen rot-orangefarbenen Anhänger. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Anhängers geben kann, setze sich ebenfalls mit der Polizei in Nordenham in Verbindung (1213764).

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

