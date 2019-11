Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Serie von Farbschmierereien, Zeugenhinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bereits seit Anfang Oktober waren im Bereich der Haupt-/Maximilian-/Rotackerstraße Unbekannte unterwegs und haben diverse Stromkästen mit Schriftzeichen in schwarz, lila und rosa verschmiert. Im Folgezeitraum zwischen dem 04. und 06. November wurden dann in Baden-Baden-Lichtental weitere Häuser mittels Graffiti besprüht. Ob noch andere Einrichtungen oder Häuser betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt. In allen Fällen wurde im Bubble Styl "76530", "76534", "76" und Baden-Baden, 2019 "Gang 76" sowie eine Krone gesprüht. Der Schaden an den Häusern beläuft sich momentan auf mindestens 7.000 Euro. Zeugen, in den Nachtstunden, im Zeitraum zwischen Montag, 4. November und Mittwoch, 6. November, Personen im Bereich der oben genannten Straße gesehen haben, setzen sich bitte telefonisch mit den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte in Verbindung. Telefon: 07221/32172.

