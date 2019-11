Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A 5 - Aktuelle Staubildung nach Unfall zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Lahr

Lahr (ots)

Auf der A 5 in Richtung Norden müssen die reisenden Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall zwischen Ettenheim und Lahr derzeit viel Geduld aufbringen. Aktuell zieht sich der Rückstau bis fast zur Anschlussstelle Herbolzheim hin. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29 Jahre alte Fahrer eines Mazda aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor 13 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Betonleitwand gekracht. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen und schlug kurz darauf in die rechte Leitplanke ein. Eine Mitfahrerin im Mazda hat sich durch die Kollision verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrspuren waren anfangs komplett blockiert. Mittlerweile läuft der Verkehr über den Standstreifen. Die aktive Unfallbeteiligung mehrerer Fahrzeuge hat sich entgegen den ersten Meldungen nicht bestätigt. Bekannt ist bislang, dass ein in Richtung Süden fahrendes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt wurde. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

