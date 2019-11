Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Wolfach - Unter Drogeneinfluss

Haslach (ots)

Der Weg eines 34 Jahre alten Hyundai-Fahrers führte diesen am späten Mittwochabend in der Schwarzwaldstraße zunächst in die dort eingerichtete Kontrollstelle der Beamten des Polizeireviers Haslach und anschließend in ein örtliches Krankenhaus, da er Blut abgeben musste. Wie die Ermittler feststellten, wies der Mittdreißiger allerlei Ausfallerscheinungen auf, was auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeutete. Sein Wagen musste stehen bleiben. Da in dem Fahrzeug selbst auch entsprechend verbotene Substanzen aufgefunden wurden, muss er nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren über sich ergehen lassen. Einem 37 Jahre alten Rollerfahrer erging es zur gleichen Zeit im Herlinsbachweg nicht besser. Die Kontrolle des Mannes brachte ans Licht, dass er mit über eineinhalb Promille am Lenker seines Zweirads gesessen hatte. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun neben einem empfindlichen Bußgeld auch einem längeren Fahrverbot entgegen.

