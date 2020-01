Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200107.3 Itzehoe: Durch rasante Fahrt aufgeflogen

Itzehoe (ots)

Durch seine rasante Fahrweise ist ein Mann am Montagabend in Itzehoe ins Visier einer Streife geraten. Wie sich herausstellte, saß der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer.

Gegen 21.25 Uhr waren Beamte auf Streife in der Straße Am Lehmwohld unterwegs. Vor ihnen befand sich ein Wagen, der plötzlich und aus nicht ersichtlichem Grund beschleunigte, so dass den Polizisten eine Verfolgung des Autos nur mit etwa 100 km / h möglich war. Sie stoppten den Opel schließlich und nahmen bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest auf dem Itzehoer Revier lieferte ein Ergebnis von 1,14 Promille, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten, die Autoschlüssel sicherstellten und den Führerschein des Itzehoers beschlagnahmten.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten, sein PKW verblieb erst einmal am Anhalteort.

Merle Neufeld

