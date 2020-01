Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200107.2 Heide: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Am frühen Sonntagmorgen endete die Trunkenheitsfahrt eines Mannes auf dem Gelände einer Tankstelle in Heide, wo ein Zeuge den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Der 19-Jährige besaß zudem keine Fahrerlaubnis, er musste sich der Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 04.00 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, weil er eine offensichtlich alkoholisierte Person, die die Tankstelle in der Meldorfer Straße mit einem Audi befahren hatte, an der Weiterfahrt hinderte. Gegenüber den Einsatzkräften leugnete der Itzehoer zwar, das Fahrzeug geführt zu haben, räumte aber zugleich den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ein. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,49 Promille, ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme von Blutproben an, in dem Audi stellten sie Cannabis sicher. Die Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, behielten sie ein. Der Wagen verblieb erst einmal vor Ort, die sich an dem PKW befindenden Kennzeichen waren diesem nicht zugeordnet.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheit im Verkehr.

