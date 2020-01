Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200106.3 Itzehoe: Männliche Person verstorben (Folgemeldung zu 191229.1)

Itzehoe (ots)

Der 68-jährige Mann, der am Samstagmorgen, 28.12.2019, lebensgefährlich verletzt in seinem Haus in der Itzehoer Geschwister-Scholl-Allee aufgefunden wurde, ist seinen Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiterhin an.

Weitere Details können mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft nicht erteilt werden.

