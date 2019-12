Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Zeugen gesucht

Sasbachwalden (ots)

Bereits am Heiligabend kam es im Kirchweg, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren die Tür eines geparkten schwarzen Seat beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Da zu dieser Zeit der gut besuchte Weihnachtsgottesdienst stattfand, hoffen die Ermittler auf mögliche Zeugen des Unfallgeschehens und bitten diese, sich bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0, zu melden.

/ga

