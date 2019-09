Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Betrüger unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben in einem Baumarkt 13 Mähroboter gestohlen. Sie müssen in der Nacht zum Freitag ein Fenster zu dem Verkaufsraum an der Brunscheider Straße aufgebrochen haben. Aus einem Hochregal holten sie 13 originalverpackte Mähroboter verschiedener Hersteller. Der Baumarkt erstattete Anzeige.

In der Nacht zum Montag wurde versucht, in eine Firma an der Werdohler Landstraße einzubrechen. Mitarbeiter entdeckten die Aufbruchspuren an Fenster und Tür. Der Täter gelangte aber offenbar nicht in das Gebäude.

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Montag eine Bäckerei-Verkäuferin an der Knapper Straße ausgetrickst. Während des Bezahlvorgangs wollte er sich einen 50-Euro-Schein wechseln. Das brachte die Verkäuferin offenbar so durcheinander, dass sie am Ende nur den Preis der Backwaren entgegen nahm, nicht aber den 50-Euro-Schein. Dafür gab der Unbekannte immerhin großzügig 1,20 Euro Trinkgeld. Der Unbekannte war 1,85 bis 1,90 Meter groß und stämmig. Er hat kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart und trug einen grauen Nike Hoodie, eine schwarze Hose und weiße Nike-Schuhe. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

