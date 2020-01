Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200103.3 Kellinghusen: Mehrere tausend Euro Schaden - Zeugen gesucht!

Kellinghusen (ots)

In der Silvesternacht ist ein Stromkasten in Kellinghusen dem unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern zum Opfer gefallen. Das Ergebnis ist ein Schaden in Höhe von fünftausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 0.40 Uhr beschädigten Unbekannte durch den Einsatz von Knallkörpern einen Stromkasten im Bereich eines Parkplatzes in der Danziger Straße. Ein Zeuge nahm zwar einen Feuerschein und eine Druckwelle wahr, sah aber keine Personen, die für das Zünden der Knallkörper hätten verantwortlich sein können.

Wie sich heute herausstellte, beläuft sich der an dem Kasten entstandene Schaden auf fünftausend Euro. Hinweise auf diejenigen, die für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell