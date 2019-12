Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 56-Jährige am Freitag in Bocholt erlitten. Der Unfall hat sich am späten Abend auf der Industriestraße ereignet. Eine Autofahrerin hatte die Frau dort gegen 23.50 Uhr auf dem Radweg neben ihrem Pedelec liegend gefunden. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz der Frau kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell