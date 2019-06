Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind von Auto erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein siebenjähriges Kind am Freitag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Das Mädchen hatte gegen 13.10 Uhr die Ernststraße überqueren wollen. Als sie hinter einem geparkten Wagen auf die Straße lief, erfasste sie der Wagen eines 70-Jährigen. Der Niederländer hatte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermieden können. Das Kind kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell