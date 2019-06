Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Der 52-jährige Gescheraner war gegen 23.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung B525 unterwegs, als eine 20-Jährige aus Gescher von einem Grundstück nach rechts auf die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der Radfahrer musste stark bremsen und kam zu Fall.

