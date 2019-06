Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitern

Borken (ots)

Stand gehalten hat in der Nacht zum Samstag die Eingangstür eines Geschäftes in Borken unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten versucht, sie aufzuhebeln und so in das Gebäude an der Kapuzinerstraße zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell