POL-KA: (CW) Simmozheim - Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschützten 150.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 295. Ein 48-Jähriger war mit seinem Mercedes gegen 10.45 Uhr auf der B 295 von Calw in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Kurz vor Simmozheim kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden 40-Tonner Kranwagen. Der 49-jährige Fahrer des Kranwagens konnte trotz Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall kam der 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im Bereich der Böschung um. Der schwerverletzte Fahrer konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von der Feuerwehr geborgen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bundesstraße 295 wurde zur Unfallaufnahme zwischen Simmozheim und dem Kreisverkehr zur Landesstraße 179 voll gesperrt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren war ein Vertreter des Umweltamtes Calw vor Ort. Die Bergung des 40-Tonners wird voraussichtlich noch bis 18.00 Uhr andauern. Bis zur Bergung des Schwerfahrzeuges bleibt die Bundestraße weiter voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

