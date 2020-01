Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200107.1 Bokelrehm: Festnahme von vier Automatenaufbrechern

Bokelrehm (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es der Polizei gelungen, dank des Hinweises einer Zeugin vier Automatenaufbrecher in Bokelrehm festzunehmen. Beute machten die Männer keine - sie müssen sich nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Am Samstag meldete sich eine Frau kurz vor 04.00 Uhr bei der Polizei, weil sie in der Dorfstraße vier männliche Personen beobachtete, die versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Bei Eintreffen mehrerer Streifen vor Ort hatten die Verdächtigen sich bereits entfernt, das Öffnen des Automaten war ihnen nicht gelungen. Wenig später bemerkten die Einsatzkräfte ein Fahrzeug, das sich ohne Beleuchtung und schnell vom Ort entfernte. Sie nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der sich letztlich auf einem Maisfeld in Bokhorst festfuhr. Die vier Insassen versuchten zu flüchten, konnten aber vorläufig festgenommen werden. Drei von ihnen waren 34 Jahre alt, einer 37. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten einige Werkzeuge und andere Beweismittel und stellten diese sicher. Zwei Stemmwerkzeuge hatten die Beschuldigten auf ihrer Flucht aus dem Fahrzeug geworfen, auch die sammelten die Polizisten ein.

Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen kam das Quartett wieder auf freien Fuß - es muss sich nun strafrechtlich wegen des versuchten Automatenaufbruchs verantworten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell