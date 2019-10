Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt- Brand einer Spülmaschine

Straubenhardt (ots)

Am Dienstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus im Talblickweg eine Spülmaschine in Brand geraten. Im Gebäude verbreitete sich starker Rauch und löste die Brandmelder aus. Glücklicherweise waren von dem Feuer nur die Spülmaschine und eine darüber liegende Arbeitsplatte betroffen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Straubenhardt und Neuenbürg waren mit 30 Kräften im Einsatz. Die Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

