POL-KA: (PF) Pforzheim- Verkehrskontrollen auf der Wilferdinger Höhe

Die Beamten der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstag in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr auf der Karlsruher Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hinsichtlich zwei Personen werden Berichte an die Führerscheinstelle vorgelegt, da der Verdacht besteht, dass sie aufgrund von Mängeln nicht zum Führen von Fahrzeugen geeignet sind. Vier Personen werden wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. In zwei Fahrzeugen waren die Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert. Eine Verwarnung wegen unzureichender Ladungssicherung wurde ausgesprochen. In zwei Fällen hatten die Autofahrer ihren Führerschein nicht dabei. Achtmal wurden Urintests durchgeführt und drei Mal mussten Verkehrsteilnehmer ins Röhrchen blasen.

