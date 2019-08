Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer unter Drogeneinfluss und mit Haftbefehl gesucht

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fiel am Freitagmorgen (30.08.), gegen 08:00 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Straße "Am Blankenwasser" auf. Im Verlauf der Kontrolle entstand bei den Beamten der Verdacht, dass der Iveco-Fahrer sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Eindruck. Daraufhin entnahm ein Arzt dem jungen Mann auf der Neusser Wache eine Blutprobe. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann aus Duisburg ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Urkundenfälschung vorlag. Er wurde festgenommen. Die geforderte Geldstrafe, in Höhe von mehr als 700 Euro zur Abwendung der Haft, konnte er noch am gleichen Tag begleichen.

Der 23-Jährige wird sich demnächst wegen Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell