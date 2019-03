Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Tankbetrügereien in Bramstedt

Cuxhaven (ots)

Bei beiden Taten wurde dasselbe Auto benutzt

Hagen. Am 11.03.19, gegen 13 Uhr, wurde an einer Tankstelle in der Dorfstraße in Bramstedt ein Pkw mit Benzin im Wert von 56,- Euro betankt. Der Fahrer fuhr weg, ohne zu bezahlen. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen HRO-SE 131 angebracht, die zuvor in Bremen gestohlen worden waren. Am 19.03.19, kurz nach 15 Uhr, wurde passierte nochmals dasselbe. Diesmal wurde für 30,- Euro getankt, ohne zu bezahlen. Diesmal waren an dem Fahrzeug die ebenfalls in Bremen gestohlenen Kennzeichen HB-TH 656 angebracht. In beiden Fällen handelte es sich um einen silberfarbenen Kombi, wahrscheinlich ein Mitsubishi Galant Kombi. Der Fahrer, ein südländischer Typ, war etwa 25 - 30 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte kurze schwarze Haare, einen Vollbart. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Schiffdorf, Tel. 04706-9480.

