Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Täter demonierten Mercedes Sprinter/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 03. Februar 2020, demontierten unbekannte Täter so einige Fahrzeugteile von einem Mercedes Sprinter. Der Sprinter stand auf einem Firmengelände an der Tackenweide, das durch einen 1,70 m hohen Zaun und ein verschlossenes Tor umgeben ist. Die Täter monierten die Frontschürze, den Kühlergrill samt Scheinwerfer, die Motorhaube sowie den Ladeluftkühler, den Wasserkühler und die gesamte Abgasanlage ab. Der 36-jährige Angestellte staunte nicht schlecht, als er den Rest des Mercedes um 03.55 Uhr auf dem Hof entdeckte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können. Sie sollen sich bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

