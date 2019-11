Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche auf Firmengelände

Jülich (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an Türen und Schlössern auf einem Firmengelände an der Rudolf-Diesel-Straße zu schaffen. Sie konnten Bargeld erbeuten.

Bei dem Tatort handelt es sich um ein Gelände zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und der Nikolaus-Otto-Straße. Hier sind mehrere Unternehmen ansässig, darunter eine Waschstraße, eine Reparaturwerkstatt und ein Gebrauchtwagenhändler. Diese drei Betriebe wurden durch die Täter zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 08:15 Uhr am Mittwoch aufgesucht. Die Unbekannten brachen Staubsaugerautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Außerdem brachen sie in das Betriebsgebäude der Waschanlage sowie in einen Bürocontainer ein. In beiden Fällen konnten sie elektronische Geräte stehlen.

Die Polizei suchte und sicherte Spuren an den Tatorten und leitete die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls ein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

