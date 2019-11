Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall

Traktorführer eingeklemmt

Offenburg (ots)

Am 26.11.2019, gegen 16.00 Uhr, wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der Rotenbachtalstraße zwischen Ebersteinburg und Baden-Baden gemeldet. Ein 50jähriger Traktorführer aus dem Murgtal, war in talwärtiger Richtung unterwegs, als sich seine Arbeitsmaschine überschlug. Der Traktorführer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte geborgen werden. Der Abtransport des Schwerverletzten erfolgte mittels eines Rettungshubschraubers in eine nahegelegene Klinik.

An dem Traktor entstand ein erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Rotenbachtalstraße war bis zur Bergung der Arbeitsmaschine über mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Baden-Baden hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

