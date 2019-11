Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Täuschung durch falsche Stromableserin, Hinweise erbeten

Willstätt (ots)

Einer vermeintlichen und falschen Stromableserin ist es am Montag gegen 11:30 Uhr gelungen, ein älteres Ehepaar in der Schloßstraße zu täuschen und ihm einen Betrag für eine angebliche Stromnachzahlung abzuluchsen. Als Beleg händigte ihnen die Frau einen handschriftlichen Zettel aus. Weitere Täuschungsversuche von Betrügern mit derselben Masche sind in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Hinweise zu der als 30 Jahre alten beschriebenen Frau werden unter der Rufnummer: 07805 9157-0 an die Ermittler des Polizeiposten Appenweier erbeten. Die Verdächtige soll dunkelblondes Haar gehabt haben und einen Haar-Dutt am Hinterkopf getragen haben. Sie soll um die 170 Zentimeter groß gewesen sein und eine schwarze Jacke sowie enge schwarze Hosen getragen haben.

/am

