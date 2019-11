Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Betrunken und ohne Führerschein

Hohberg (ots)

Im Rahmen einer zivilen Streifenfahrt fiel den Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ein Motorroller auf. Dieser befuhr zunächst die 30er Zone in der Alten Landstraße mit circa 50 bis 60 Stundenkilometern und anschließend die Freiburger Straße mit circa 60 bis 70 Stundenkilometern. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis am Roller erloschen war. Außerdem war dem unter Alkoholbeeinflussung stehenden 56-jährigen Fahrer schon zurückliegend wegen Fahrens unter Alkohol der Führerschein entzogen worden. Der Roller wurde von den Beamten außer Betrieb gesetzt. Neben einer Meldung an die Zulassungsstelle und Führerscheinstelle erwartet den 56-Jährigen ein Strafverfahren.

