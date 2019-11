Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: En Meenzer Verdelsbutze berichtet

Mainz (ots)

Om Achte, ohne abzuschweife, zu Fuß ich durch die Altstadt streife, moins in de Früh, nit allzuspät, mo gugge, was do drauß' abgeht.

En Bettler aus de Stadt gejaacht, de Oma, die nom Weg gefraacht, in aller Ruh die Streck' erklärt damit se sich ach nit verfährt.

Sodann Kirschgaade überwacht, weil dort, so sagt die Nachbarschaft, die Autos fahren kreuz und quer, mal einfach hin, monchmol aach her.

Doch Pusteblume, nix Ihr Leit, kein Auto fuhr in meiner Zeit, durch den Kirchgaade/Grebegass, so macht die Fußstreif' immer Spaß.

Warum in Prosa ich berichte, den Eintrag in Gedichte dichte, ist schnell erklärt, ihr liebe Leit, de elfte elfte der iss heit.

-En Meenzer Verdelsbutze-

