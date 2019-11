Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Oppenheim, Hassbotschaft - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Oppenheim (ots)

Aus den sozialen Medien ist der Polizei Oppenheim am frühen Freitagmorgen bekannt geworden, dass ein Schreiben mit einer sogenannten Hassbotschaft öffentlich sichtbar an der Haustür einer 46-jährigen Oppenheimerin angehängt worden ist. Inhaltlich verunglimpft und beleidigt der bisher noch unbekannte Verfasser die Geschädigte auf sexueller Grundlage. Der Verfasser droht dabei Konsequenzen an und fordert pauschal andere Personen auch dazu auf. Er zieht dabei Vergleiche zur NS-Zeit.

Die Polizei Oppenheim hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Schreibens die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer Vernehmung der Geschädigten und ersten Spurensicherungsmaßnahmen liegen derzeit noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Tatzeit wird zwischenzeitlich auf den Zeitraum Donnerstag 22:30 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr eingegrenzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell