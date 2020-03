Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Gegenverkehr- Beteiligter gesucht

Vlotho (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (30.3) gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Unfall im Gegenverkehr auf der Vahrenkampstraße in Vlotho. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 49-jähriger Herforder mit seinem blauen Volvo die Vahrenkampstraße in Richtung Bonneberger Straße. In Höhe der Hausnummer 6 kamen dem Herforder zwei Fahrzeuge entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahnbreite reduzierte er seine Geschwindigkeit. Im Gegenverkehr kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem jeweiligen linken Außenspiegel des ersten Fahrzeuges. Der Spiegel des Volvo wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeuges entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen sich zu melden (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell