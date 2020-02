Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 07.-09.02.2020

Wilhelmshaven (ots)

2x Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, gegen 02:50 Uhr wurde in Rüstersiel bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass eine 19-jährige Autofahrerin mit einem BMW auf einem Parkplatz fuhr, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Und um 23:30 Uhr fuhr zum wiederholten Male ein 22-Jähriger aus Schortens mit einem Kleinkraftrad durch Wilhelmshaven. In Voslapp wurde er kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er ebenfalls nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zwei Ermittlungsverfahren gegen die Kraftfahrzeugführer wurden eingeleitet. Verkehrsunfall durch Fehler beim Abbiegen Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, übersah ein 32 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen von der Friedrich-Paffrath-Str. in die tom-Brook-Str. einen entgegenkommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von ca. 4000,-Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen gesucht Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines in der Bülowstraße abgestellten Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Etwaige Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter Tel. 9420 melden.

