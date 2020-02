Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz im Landkreis Friesland im Zusammenhang mit einer Veranstaltung eines Motorradclubs -Teilnehmer der Rockerveranstaltung wurden überprüft und die Fahrzeuge penibel durchsucht

Zetel (ots)

Ab dem späten Freitagnachmittag waren Polizeibeamte zur Rocker-Kontrolle in Zetel ausgerückt. Grund war eine so genannte Open-House-Party der Hells Angels, die in den Sozialen Medien als sog. Open House-Veranstaltung mit dem Leitspruch "Our City our Rules" angekündigt war und die in einem sich im Aufbau befindlichen Clubheim stattfand.

"Die Großkontrolle fand im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie statt", sagt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland statt.

Die Polizeiinspektion, der Landkreis Friesland und die Stadt Wilhelmshaven dulden keine rechtsfreien Räume und gehen entschieden gegen jede Form von Kriminalität vor.

"Wir tolerieren keine Subkulturen, die ihre eigenen Gesetze und Regeln schaffen und unterbinden jegliche Art der Machtdemonstration von Rockergruppierungen!" so Papenroth.

Aus diesem Grund wurde ab kurz nach 17 Uhr an der Blauhander Straße eine Kontrollstelle eingerichtet, um alle Personen, die zu dieser Veranstaltung wollten, sowie mitgeführte Fahrzeuge im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen überprüfen und durchsuchen zu können.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führten diese Kontrollen zur Gefahrenabwehr mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, den Diensthundführern aus Wilhelmshaven und Oldenburg, sowie des Zolls Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Gefahrenabwehr durch.

Bei einer Personenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen einen 24-jährigen Wilhelmshavener ein Haftbefehl vorlag, so dass dieser noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden ist.

Außerdem fanden die Beamten in einem der Fahrzeuge einen im Kofferraum mitgeführten Baseballschläger, die Pkw-Insassen erhielten einen Platzverweis und durften ihren Weg zur Party nicht mehr fortsetzen.

In einem anderen Fall leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Neben den örtlich bekannten Rockern, reisten sogar Mitglieder der Hells Angels aus Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt an. Insgesamt kontrollierte die Polizei mehr als 190 Personen, drei Kräder, sowie 90 Pkw, in denen unter anderem auch die Vereinsinsignien mitgeführt wurden.

Die Leitung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der Landrat des Landkreises Friesland und der Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven sind entschlossen, auch in Zukunft ähnliche Kontrollen auf Grundlage des Gefahrenabwehrrechts in enger Kooperation mit weiteren Behörden durchzuführen, um jeglichen Boden für rechtsfreie Räume zu verhindern.

Um auch die Öffentlichkeit über den Anlass der polizeilichen Maßnahmen zu informieren, wurde der Einsatz auf dem Twitteraccount

https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

begleitet.

