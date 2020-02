Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Baumarkt in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am heutigen Freitagmorgen teilten Mitarbeiter eines Baumarktes in der Panzerstraße in Varel der Polizei einen Einbruch mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstagabend, 19:10 Uhr, bis zum heutigen Morgen, 07:10 Uhr, Zugang zu den Räumen des Baumarktes verschafft, gingen einen Tresor an und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 bei der Polizei Varel zu melden.

