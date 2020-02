Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Unbekannter Verursacher beschädigt mit Sprinter Gartenzaun

Jever (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2020, wurde gegen 16:10 Uhr in der Kolberger Straße ein Gartenzaun leicht beschädigt. Zeugen beobachteten einen weißen Mercedes-Sprinter, der rückwärts aus der Trakehner Straße kam und gegen den Zaun fuhr. Die Zeugen versuchten den Fahrer durch Winken zum Anhalten zu bewegen. Dieser setzte die Fahrt jedoch in Richtung Schützenhofstraße fort. Nähere Angaben zu dem Fahrer liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell