Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Zweibrücken (ots)

Verletzt wurde eine 74-jährige Hundehalterin am 03.02.2020 gegen 17:15 Uhr, als sie in der Fruchtmarkstraße beim Überqueren der Straße mit ihrem Maltesermischling an der Leine plötzlich von hinten von einem Rottweiler umgerannt wurde, der auf den Hund der 74-Jährigen losstürmte. Als die Frau sich erhoben hatte, versuchte sie den Rottweiler von ihrem Hund zu trennen; dabei wurde sie in den linken Daumen gebissen. Einer Passantin gelang es, den Rottweiler einzufangen und ihm eine Leine umzulegen. Der zwischenzeitlich hinzugekommene vermeintliche Hundehalter übernahm dann den Hund und entfernte sich ohne Kommentar. Er wird wie folgt beschrieben:

Mann im Alter von Anfang bis Mitte 20, schlanke Gestalt, groß, bis ins Gesicht tätowiert, große Tunnel in den Ohren.

Der gebissene Hund wies fünf bis sechs blutende Bissverletzungen auf und musste von einem Tierarzt behandelt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht den jungen Mann, der den Hund frei in der Innenstadt umherlaufen ließ, so dass es zu dem gefährlichen Vorfall kam und bittet deshalb um Zeugenhinweise. | pizw

