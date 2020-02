Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Ein schwarzer A-Klasse Mercedes war am Sonntag zwischen 12:00 und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz, Höhe Hauptstr. 16, zwischen 2 weiteren Pkw in einer Parkbox abgestellt. Später stellte die Halterin fest, dass in diesem Zeitraum die Fahrertür des Mercedes beschädigt worden ist. Die Tür des daneben geparkten Fahrzeuges muss gegen die Mercedestür geschlagen worden sein, so dass dort ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro zurückblieb. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

