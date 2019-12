Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Polizei sucht Unfallverursacher

Kerken (ots)

Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, ist auf der Suche nach einer Autofahrerin oder einen Autofahrer, die/der im Verdacht steht, am Montag, 23.12.2019, auf der Umgehungsstraß im Ortsteil Aldekerk einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Kerken war gegen 19.10 Uhr auf der Umgehungsstraße unterwegs als sich in Höhe der Ampelkreuzung der Rheurdter Straße einen älteren Audi 80 mit einem vermutlich älteren Autofahrer bzw. einer älteren Autofahrerin aus Richtung Krefeld näherte und sich zwischen die in Gegenrichtung wartenden Fahrzeuge der Geradeaus- und Linksabbiegerspur zwängte. Hierdurch wurde der silberne Ssangyong des Kerkeners erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher steuerte sein Gefährt zunächst auf das Gelände einer Tankstelle, blieb dort kurz stehen und setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat Splitter eines Frontscheinwerfers sichergestellt. (SI)

