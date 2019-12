Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve

Kalkar - Weitere Sachbeschädigungen auf Sport- und Golfplatz

Kleve / Kalkar (ots)

Nachtrag zum Auftrag Nr. 3904594 vom 26.12.2019 "Flurschaden auf Golfplatz in Bedburg-Hau"

Nachdem in der Nacht zu Donnerstag, 26.12.2019, auf einem Golfplatz an der Moyländer Allee im Ortsteil Till-Moyland durch einen Pkw erhebliche Schäden auf den Rasenspielbahnen verursacht wurden, sind in der gleichen Nacht auch auf dem Sportplatz des VfR Warbeyen gleichgelagerte Sachbeschädigungen begangen worden. Auch ein dritter Fall beschäftigt derzeit die Kripo Kleve. Die Betreiberin des Golfplatzes Mühlenhof im Kalkarer Ortsteil Hönnepel-Niedermörmter hatte über die Weihnachtstage online angezeigt, dass vermutlich bereits am zurückliegenden Wochenende, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 22.-23.12.2019, auf mehreren Spielbahnen durch einen Pkw ebenfalls erhebliche Beschädigungen der Rasenflächen begangen worden sind.

Die Ermittlungen der Kripo Kleve konzentrieren derzeit sich auf einen 18-jährigen Autofahrer aus Kalkar, der im Rahmen der Nahbereichsfahndung am 26.12.2019, bereits kurz nach der Tat auf der Berkschen Straße unweit des Golfplatzes Moyland mit seinem Wagen kontrolliert worden ist. Die Spurenlage - der Wagen war großflächig mit Gras und Schlamm bedeckt - deutete auf den Kalkarer als Verursacher hin. Den Beamten versuchte er zu erklären, er sei lediglich im Wald sowie auf Feldwegen unterwegs gewesen, wodurch die Verschmutzungen entstanden seien. Die Beamten haben das Fahrzeug, einen Ford Geländewagen, untersucht und fotografiert - insbesondere die Laufflächen der Reifen. Auf dem Golfplatz habe sie augenscheinlich korrespondierende Reifenspuren fotografisch gesichert. Auch nahmen sie sowohl vom Tatort als auch vom mutmaßlich verursachenden Fahrzeug Gras- und Erdproben. Weitere Ermittlungen und Maßnahmen des Erkennungsdienstes sollen Aufschluss darüber geben, ob der junge Mann auch für die anderen beiden Sachbeschädigungen in Frage kommt. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholmissbrauch haben sich nicht ergeben. Auch die Motivlage ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, in Verbindung zu setzen. (SI)

