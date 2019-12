Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Internetcafe´

Straelen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 26.12.2019, kam es auf der Gelderner Straße zu einem Einbruch in ein Internetcafe´. Hierzu brachen die Unbekannten das Schloss einer Tür an der Rückseite des Gebäudes auf. Der Eigentümer hatte den Einbruch gegen 04.15 Uhr durch eine Online-Überwachungskamera bemerkt und die Polizei verständigt. Die Einbrecher erbeuteten Tabakwaren, Alkohol, ein Notebook sowie mehrere Mobiltelefone. Hinweise nimmt die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, entgegen. (SI)

