Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 81/Ilsfeld: Mit Laserpointer geblendet - Geschädigte gesucht

Auf der Fahrt auf der A 81 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Ilsfeld wurde am Montagabend, kurz vor 22.30 Uhr, ein Autofahrer mit einem grünen Laserpointer geblendet. Der Täter leuchtete durch die Heckscheibe in den Rückspiegel des Autos, so dass der 41-Jährige in seiner Sicht beeinträchtigt wurde. Seine auf der Rückbank sitzende Ehefrau setzte sich dann so, dass der Laserstrahl nicht mehr blenden konnte. Die alarmierte Polizei fand den Wagen der Tatverdächtigen auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses bei Ilsfeld. Der Fahrer wollte sich allerdings nicht kontrollieren lassen, sondern gab Gas und versuchte zu flüchten. Die Fahndung mit mehreren Streifen war erfolgreich. Die Tatverdächtigen, zwei 21 und 38 Jahre alte Polen, konnten kurz darauf angehalten und festgenommen werden. Beide räumten ihre Tat ein. Gegen sie wird ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte, die von den beiden geblendet wurden. Eventuelle Geschädigte mögen sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeidirektion in Weinsberg melden.

Heilbronn: Zwölfjähriger schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montagmittag nach einem Unfall in Heilbronn einen Zwölfjährigen Verletzungen in eine Klinik bringen. Der Junge rannte laut Zeugen bei auf Rot geschalteter Fußgängerampel über eine Fußgängerfurt und stieß dabei gegen den Kotflügel eines gerade anfahrenden Mercedes. Der Fahrer des Wagens hatte bei grüner Ampel angehalten, weil vorher schon ein Mädchen die Fußgängerfurt überquert hatte. Offenbar waren die Kinder spät dran und wollten den Bus noch erreichen.

Heilbronn-Neckargartach: Wohnungseinbruch gescheitert

Eine ordentliche Portion Angst musste die Bewohnerin eines Hauses in Heilbronn-Neckargartach in der Nacht zum Sonntag wegstecken. Die 70-Jährige wachte kurz nach 2 Uhr auf, weil sie ein lautes Krachen an der Haustür hörte. Als es anschließend ruhig war, ging sie zurück ins Bett. Gegen 2.30 Uhr krachte es wieder, weshalb sie den Rollladen ein Stück hoch zog, sah aber nichts. Da sie verständlicherweise Angst hatte, schaute sie nicht weiter nach. Am Morgen sah sie dann, dass an der Haustür tatsächlich frische Wuchtspuren waren. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag, in der Zeit zwischen 1.30 und 2.30 Uhr in der Marienburger Straße verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise gehen an den Polizeiposten Neckargartach, Telefon 07131 28330.

Eppingen: Raub in Bäckerei

Mit einem roten Schal maskiert betrat am Dienstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, ein Unbekannter eine Bäckerei in der Eppinger Altstadtstraße. Die Tür stand zum Durchlüften offen, so dass der Mann ohne Probleme eintreten konnte. Er bedrohte mit einer abgebrochenen Flasche eine Angstellte mit den Worten: "Du geben Geld". Die 37-Jährige händigte dem Täter daraufhin die Wechselgeldkasse mit etwas Bargeld aus. Der vermutlich 18 bis 25 Jahre alte Mann flüchtete daraufhin. Über ihn konnte nur gesagt werden, dass er dunkel bekleidet war. Hinweise auf einen Mann mit einem roten Schal, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 4 und 4.30 Uhr im Bereich der Eppinger Altstadtstraße aufhielt, werden erbeten an die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Großeinsatz der Rettungskräfte

Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Bad Friedrichshall-Plattenwald führte am Montagabend, gegen 20 Uhr, zu einem Großeinsatz. In dem Haus wohnen 26 Personen. Alle, die sich zuhause befanden, mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. Das DRK errichtete ein Sammelstelle für die Menschen. Nachdem die Spezialisten der Feuerwehr kein Gas im Haus messen konnten, wurden Experten der Stadtwerke Bad Friedrichshall hinzugezogen. Diese fanden einen Fehler im Heizungsprotokoll. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund dieses Fehlers ein Überdruckventil auslöste und es deshalb nach Gas roch. Von einer Gefahr für die Anwohner wird deshalb nicht ausgegangen. Die Bewohner durften wieder ins Haus zurückkehren. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren Bad Friedrichshall und Neckarsulm mit insgesamt neun Fahrzeugen 40 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen.

Schwaigern: Dreiste Diebe

Eine unglaubliche Frechheit legten Diebe am vergangenen Samstag in Schwaigern an den Tag. Zunächst klingelte eine Unbekannte bei einer 80-Jährigen und fragte nach zehn Euro. Die Seniorin schaute in ihren Geldbeutel, hatte jedoch nur einen 5- und einen 20-Euro-Schein, woraufhin plötzlich ein großer Mann hinzu kam. Irgendwie schaffte es das Duo dann, das Wohnhaus zu betreten, woraufhin die Frau sagte, sie müsse dringend auf die Toilette. Als dann das Duo wieder weg war, fehlten aus der Wohnung drei Goldketten. Die Frau wird als Südländerin beschrieben. Sie ist sicherlich älter als 50 Jahre und nur 1,60 bis 1,65 Meter groß. Ihre Figur ist kompakt, die Haare waren zum Tatzeitpunkt dunkel und schulterlang. Der Mann ist mindestens 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte ganz kurze, dunkle Haare und ist sicherlich auch Südländer. Ob das Kommen von über zehn Kinder im Alter von etwa zehn Jahren am Sonntag, die bei der Frau klingelten, mit den Tätern in Zusammenhang steht, ist unklar. Die Seniorin öffnete den Kids nicht. Hinweise auf das Täterduo gehen an den Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630.

Bad Friedirichshall-Kochendorf: Auto aufgebrochen und mit Fahrrad geflüchtet

Ein Alarmsignal aus einer Tiefgarage in der Kochendorfer Kanalstraße hörte ein Zeuge am vergangenen Samstag, gegen 14 Uhr. Da gleich darauf ein Unbekannter auf einem Fahrrad aus der Tiefgarage fuhr, schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem Radfahrer um einen Aufbrecher handeln könnte. In der Zeit zwischen 11 und 21 Uhr wurde nämlich in dieser Tiefgarage beim Gebäude Nummer 4 ein BMW XDrive aufgebrochen. Aus dem Wagen wurde eine schwarze Louis Vuitton-Handtasche mit einem hohen Wert samt Inhalt gestohlen. Hinweise auf den Täter gehen an den Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030.

Ellhofen: Polizei sucht einen beschädigten dunklen Audi TT und dessen Fahrer

Ein dunkler Audi TT, der neben der Querspange, zwischen Ellhofen und der Autobahnzufahrt B 39A, durch ein Weizenfeld fährt, wurde der Polizei am Montagnachmittag gemeldet. Wie sich herausstellte war der Wagen gegen 13.30 Uhr von Straße abgekommen, hatte einen Leitpfosten umgefahren und dann eine Schneise in das Kornfeld gefahren. Das Auto verlor bei der "Geländefahrt" einen Teil seines Unterbodens, den die Polizei aufsammelte. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug werden erbeten an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920.

Obersulm-Affaltrach: Badegast verstorben

Einen leblosen Mann bargen Badegäste aus dem Becken des Freibads Obersulm-Affaltrach am Montagnachmittag. Mehrere der Retter halfen bei der Reanimation bis der Notarzt eintraf. Der 69-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er dann aber trotz aller Bemühungen verstarb. Die Polizei hat keine Hinweise auf das Einwirken eines anderen Badegastes im Schwimmbecken. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich um einen natürlichen Tod. Der Mann war herzkrank.

Obersulm-Willsbach: Sexualstraftäter gesucht

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der schon zum zweiten Mal in Obersulm-Willsbach gegenüber Kindern sein Geschlechtsteil entblößt hat. Am Montagmorgen waren zwischen 8 und 8.30 Uhr drei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren zu Fuß auf dem Radweg zwischen der katholischen Kirche und dem Sportplatz unterwegs. Dort kam ihnen der Täter entgegen und zeigte den Kindern sein Geschlechtsteil. Die Mädchen rannten deshalb weg. Vermutlich derselbe Täter ist an der Stelle schon im Juni aufgetreten. Er wird beschrieben als 30 bis 35 Jahre alter, mittelgroßer Mann mit einer normalen Statur. Er ist Brillenträger und hatte zur Tatzeit einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer knielangen, schwarzen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift. Außerdem trug er eine Basecap, die wahrscheinlich rot ist. Hinweise gehen an die Polizei in Obersulm, Telefon 07130 7077. Wenn der Täter wieder auftritt, kann die Polizei auch über den Notruf 110 verständigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell