Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter drangen am Sonntag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker Straße in eine Wohnung ein. Das Haus konnte von jedermann durch die nicht verschlossene Haupteingangstür betreten werden. Die Abschlusstür der angegangenen Wohnung war zwar verschlossen, aber vorgeschädigt, so dass ein Öffnen der Tür ohne größeren Aufwand möglich war. In der Wohnung wurde lediglich der Schlafzimmerschrank ausgeräumt. Aus der Westentasche einer Jacke wurden 2000 Euro in bar entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspek-tion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

