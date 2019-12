Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Erfreuliche Entwicklung im Bereich der Motorradunfälle

Mittelbaden (ots)

Kurz vor Jahresende zeichnet sich eine positive Entwicklung bei den Unfällen mit Motorradfahrern ab und die Verantwortlichen des Polizeipräsidiums Offenburg gehen derzeit von einem Rückgang der Unfallzahlen um rund 10 Prozent aus. Waren es im Jahr 2018 noch neun Kraftradfahrer, die tödlich verunglückten, so weist die aktuelle Statistik sechs getötete Motorradfahrer aus. Insgesamt sind es im Bereich der Schwerpunktstrecken die niedrigsten Unfallzahlen seit dem Jahr 2015. Gerade auf den unfallträchtigen Strecken in den Höhenlagen des Schwarzwaldes konnte eine deutliche Reduzierung der Unfälle erreicht werden. Die Polizeibeamten des Offenburger Präsidiums zeigten bei über 100 Kontrollaktionen an den Strecken Präsenz und führten Kontrollen durch. Zudem wurden vielfältige Aktionen im Bereich der Verkehrsunfallprävention initiiert und unter den Bikern Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings verlost. Beim sensiblen Thema "Motorradlärm" wurde der Kontakt mit Bürgern und Kommunen intensiviert. Dabei werden auch Initiativen für Lärmdisplays entlang beliebter Ausflugstrecken unterstützt. /ag

