Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kollision

Gaggenau (ots)

Ein Zusammenprall zwischen einem 79 Jahre alten Audi-Lenker und einer 75-jährigen Fahrradfahrerin hat am Donnerstag in der Berliner Straße zu einer Leichtverletzten geführt. Der Autofahrer wollte gegen 13:40 Uhr von dem Parkplatz eines Supermarktes rechts in die Eckener Straße abbiegen, als er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und dadurch mit der Radfahrerin kollidierte, welche ebenfalls in Richtung der Eckener Straße unterwegs war. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu.

/jh

