Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gottenheim: PKW erfasst Radfahrerin

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2019 gegen17:00 Uhr, kam es in Gottenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Wasenweiler, wobei er vergaß, seinen zuvor gesetzten Blinker auszuschalten. Zeitgleich wollte eine 54jährige Radfahrerin von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße einbiegen. Durch das gesetzte Blinklicht, ging sie irrtümlicherweise davon aus, dass der PKW abbiegen würde, was jedoch nicht der Fall war. Der PKW erfasste die 54-Jjährige woraufhin diese, Prellungen, Schürfwunden sowie Verletzungen an der Hand erlitt, der PKW Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der am PKW entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

