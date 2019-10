Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee/Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald: Mehrere Fälle von betrügerischen Anrufen

Aktuell versuchen Betrüger im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Menschen zu täuschen und um ihr Erspartes zu bringen.

In Schluchsee meldete sich eine männliche Person am Donnerstag, 24.10.2019, in mindestens drei Fällen per Telefon bei älteren Menschen. Der Anrufer, welcher in perfektem Hochdeutsch sprach, täuschte hierbei vor, ein Verwandter zu sein, welcher aufgrund eines Immobilienkaufs oder einer Krankheit dringend Geld benötigen würde. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb es bei erfolglosen Versuchen.

Was tun bei einem verdächtigen Anruf?

- Beenden Sie sofort das Gespräch. Notieren Sie die Rufnummer und den Gesprächsverlauf. Rufen Sie umgehend die Polizei an (Notruf 110). Rufen Sie keinesfalls die Rufnummer des Betrügers zurück. - Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. - Offenbaren Sie am Telefon keine Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen. - Insbesondere ältere Menschen werden von Telefonbetrügern gerne ins Visier genommen. Warnen Sie daher Freunde und Bekannte. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist ratsam. - Wenn Sie bereits Opfer geworden sind: Melden Sie sich jetzt bei der Kriminalpolizei Freiburg (0761 882-5777) oder bei jeder Polizeidienststelle.

