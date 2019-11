Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast stürzt in Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 79 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag (14.11.2019) in einer Stadtbahn der Linie U7 gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Stadtbahn, die in Richtung Möhringen unterwegs war, fuhr gegen 09.20 Uhr in die Haltestelle Schozacher Straße ein. Kurz nachdem der Zug wieder anfuhr stürzte der 79-jährige Fahrgast aus bislang ungeklärten Gründen und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell