Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto streift Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (13.11.2019) in der Schemppstraße beim Ausfahren aus einer Tiefgarage eine Frau gestreift und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die 74-jährige Fußgängerin war gegen 12.00 Uhr an der Schemppstraße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs, als der unbekannte Autofahrer aus der Tiefgarage fuhr und die Passantin streifte. Die 74-Jährige stürzte verletzt auf eine Grünfläche. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss in Richtung Kirchheimer Straße, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Nach Angaben einer Zeugin lautet das Teilkennzeichen des silbernen Wagens ES-SB. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

