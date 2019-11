Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn fährt gegen parkenden Lastwagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 45 Jahre alter Stadtbahnfahrer ist am Mittwochnachmittag (13.11.2019) in der Gerokstraße gegen einen parkenden Lastwagen gefahren, zwei Fahrgäste haben leichte Verletzungen erlitten. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lastwagens hatte sein Fahrzeug in der Gerokstraße etwa auf Höhe der Heidehofstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dabei hatte er offenbar nicht darauf geachtet, dass der Lastwagen teilweise im Gleisbereich der Stadtbahn stand. Der Stadtbahnfahrer, der gegen 13.10 Uhr mit seiner Bahn der Linie U15 in Richtung Innenstadt fuhr, bemerkte dies offenbar zu spät. Trotz Bremsung konnte er einen Aufprall nicht mehr verhindern. Die Stadtbahn schob den Lastwagen auf vier davor geparkte Autos, einen Skoda Fabia, an dem vermutlich Totalschaden entstand, einen Fiat 500, einen Mercedes E-Klasse und einen Opel Astra. Rettungskräfte versorgten die beiden 36 und 76 Jahre alten verletzten Frauen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

